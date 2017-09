Christiana Figueres sfida la finanza. “Investite 700 miliardi di dollari nelle rinnovabili”

La comunità finanziaria deve impegnarsi ad investire l’1 per cento dei propri capitali nel settore delle energie rinnovabili. E deve farlo entro il 2020. Il che significherebbe immettere nel settore un’iniezione di liquidità pari a circa 700 miliardi di dollari. È questa la sfida lanciata al mondo della finanza da Christiana Figueres, vice presidente della Convenzione mondiale dei sindaci per il clima e l’energia, nonché ex segretaria generale dell’Unfccc, la Convenzione quadro per il clima delle Nazioni Unite.

Il messaggio di Christiana Figueres alla conferenza Pri di Berlino

Investimenti entro il 2020: poi sarà troppo tardi