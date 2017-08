Clima: ecco cosa sparirà negli Stati Uniti

Secondo un rapporto pubblicato dalla Union of Concerned Scientists americana, più di due dozzine di siti di interesse storico e nazionale statunitensi sono potenzialmente destinati a sparire a causa di gravi calamità naturali, tra cui inondazioni, siccità e incendi, provocate dal cambiamento del clima. Si va dalla Statua della Libertà al primo insediamento inglese permanente in Virginia, Jamestown, dai quartieri storici di Boston al Monumento Nazionale Harriet Tubman in Maryland, fino al NASA Kennedy Space Center di Cape Canaveral, in Florida.