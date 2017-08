Il clima secondo Giobbe Covatta

Mentre i rappresentanti dei Governi si incontrano alla Cop 20 di Lima per discutere di clima e per prepararsi alla Cop 21 di Parigi nel 2015, in cui dovrà essere presentato un nuovo accordo vincolante, in molti esprimono le proprie opinioni, preoccupazioni, strategie. Anche i comici. Come Giobbe Covatta, che proprio in questi giorni ripropone sul palco del Teatro Manzoni di Milano, fino al 4 dicembre, lo spettacolo 6 gradi per raccontare a modo suo la febbre del pianeta. Perché hai deciso di parlare del riscaldamento globale partendo proprio dallo scenario peggiore? Perché i modelli scientifici sui cui lo spettacolo è in parte basato ci dicono questo. Quello che io ho fatto è stato comprimere tutto in 100 anni. Ho scelto questo lasso di tempo perché dietro a 100 anni c'è il sentimento di chi conosce personalmente i propri bisnonni e i propri pronipoti, per cui salvare il pianeta diventa un fatto personale, non più qualcosa che riguarda altri. Spero per i miei nipoti e pronipoti che non succeda tutta questa catastrofe! Quale argomento ti ha divertito di più raccontare? Quello che mi diverte di più è quando racconto del Padre Eterno, inteso come uno sguardo un po' distante, un po' seccato, un po' paterno sul mondo. Quando mi metto a raccontare di lui che ci guarda dal paradiso mentre facciamo tutte le nostre stupidaggini, mi diverto, mi diverte immaginare le sue reazioni. Ovviamente non so quali siano davvero le reazioni del Padre Eterno... giuro che non ci ho mai parlato!

Foto: © Gabriele Gelsi