Negoziati sul clima, la lobby delle fonti fossili dovrà ammettere il conflitto d’interessi

I rappresentanti della lobby delle fonti fossili che prenderanno parte ai negoziati sul clima delle Nazioni Unite (a partire dalla prossima Cop 23), saranno obbligati a dichiarare nel dettaglio i loro conflitti d’interesse. A deciderlo è stata la Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (United Nations framework convention on climate change, Unfccc), riunita a Bonn, in Germania. Ma si tratta - ha sottolineato il quotidiano inglese The Guardian - soprattutto di una vittoria dei paesi in via di sviluppo contro le economie avanzate.

Ecuador e Venezuela chiedevano “regole morali” per le lobby

“ExxonMobil nascose per decenni i dati sui rischi ambientali”