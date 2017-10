Che il clima cambia lo sanno anche i bambini

Anche se la scelta finale resta alle singole scuole si prevede che il capitolo sul riscaldamento globale, come fenomeno causato dalle emissioni di CO2 prodotte dalle attività umane, verrà insegnato in circa 40 stati americani all'interno del programma di scienze. Mario Molina, vicedirettore dell'associazione non profit Alliance for Climate Education che si occupa di formare gli studenti su questo tema, ha dichiarato: "Il cambiamento climatico non è una questione politica e non è soggetto a discussione perché è fortemente supportato da evidenze scientifiche. La nostra speranza è che neanche gli insegnanti la vedano come un argomento politico". Al contrario, alcuni negazionisti del riscaldamento globale si sono detti sorpresi da questa decisione perché mancherebbero le prove scientifiche necessarie: "È una vergogna che i ragazzi americani vengano educati con presunte certezze su una questione che continua a cambiare sotto i nostri occhi" ha dichiarato Marco Morano del Committee for a Constructive Tomorrow, uno degli scettici più famosi e aggressivi. Nei prossimi anni, in ogni caso, gli scettici pagati dalle lobby per screditare la scienza del cambiamento climatico dovranno usare nuovi armi e nuovi mezzi (oltre ai blog e alla televisione) per convincere persone coscienti e consapevoli che il cambiamento del clima e l'aumento della temperatura media globale non dipende dall'uomo.