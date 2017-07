1 euro su 5 diamolo alle azioni per il clima, la proposta è europea

I “lavori in corso” dell'Europa sul clima sono ambiziosi, ma rischiano di essere insufficienti. È il parere della Corte dei conti europea, che nel suo rapporto annuale presentato in Senato ribadisce la propria ricetta: spendere almeno un euro su cinque del bilancio europeo per l’azione per il clima almeno fino al 2020, proseguendo del resto su una strada imboccata ormai nel 2014. “Questo obiettivo – afferma la Corte – rientra nel ruolo guida che l’Unione europea vuole svolgere in materia di azione per il clima”. Un ruolo guida quanto mai necessario nel momento in cui gli Stati Uniti, sotto la futura presidenza Trump, andrà prevedibilmente a smarcarsi da grossi impegni sul tema ambientale.

EU audit: Spending min 1 in 5€ from #EUbudget on #climate action: ambitious work underway, but risk of falling short https://t.co/C5ETUtKpdb pic.twitter.com/wINokns49k — EU Court of Auditors (@EUAuditorsECA) 22 novembre 2016

Un sistema di investimento diffuso per il clima

Aumentare gli sforzi verso il 2020