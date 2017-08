Clima. A Cancun soddisfazione a metà

Un misto di soddisfazione e incertezza. Questi i sentimenti contrastanti lasciati dalla chiusura del lavori della COP 16. Il modesto accordo finale, infatti, ha definito - contrariamente alle aspettative della vigilia - gli obiettivi che l'intera comunità internazionale deve raggiungere nel più breve tempo possibile, ma non ha ancora definito i mezzi. Paesi ricchi e poveri si sono trovati in disaccordo sull'opportunità di prolungare il Protocollo di Kyoto o di creare un nuovo trattato che vincoli anche i paesi finora rimasti esclusi. Tanto per fare un esempio, Russia, Giappone e Canada hanno fatto sapere che non vogliono estendere i vincoli di Kyoto ma preferiscono un nuovo accordo che includa anche Cina, Stati Uniti e India. Al contrario, i paesi più poveri - ma anche più colpiti dalle conseguenze del riscaldamento globale - insistono nel chiedere un prolungamento del Protocollo anche oltre il 2012 viste le forti responsabilità dei paesi maggiormente industrializzati. Solo quando i maggiori emettitori avranno garantito il loro impegno a ridurre ulteriormente le emissioni, i paesi più poveri potranno impegnarsi e fare altrettanto. Il Brasile, in particolare, attraverso la voce del ministro dell'Ambiente Izabella Teixeira ha fatto sapere che "il Protocollo di Kyoto è la chiave per avere un impatto sui cambiamenti climatici". L'Unione europea, da sempre mediatrice tra le due opposte visioni, si è dichiarata disposta ad aumentare i propri impegni di riduzione (assunti in maniera autonoma) dal 20 al 30 percento entro il 2020. Unica voce fuori dal coro è stata quella della Bolivia che ha definito insufficienti i risultati e ha chiesto tagli più profondi. In sintesi, l'accordo di Cancún prevede quattro punti principali: