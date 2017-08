Clima. Due supercomputer per studiarne i cambiamenti

Due supercalcolatori di ultima generazione, un'elevatissima velocità di elaborazione e capacità straordinarie sono il nuovo cuore di una rete di tecnologie avanzate per cercare di prevedere il futuro dei cambiamenti climatici. Così il Centro EuroMediterraneo per i Cambiamenti climatici, a Lecce, diviene una delle strutture più importanti d'Europa nel settore. Cosa significa 30mila miliardi di operazioni al secondo? "E' come avere in una stanza 30 mila persone, ciascuna con un computer simile a quelli che usiamo nelle nostre case e nei nostri uffici, che lavorano simultaneamente all'elaborazione di dati utili a capire come sarà il clima nei prossimi decenni e quali impatti potrà avere sull'economia, sui mari e le coste, sull'agricoltura, sugli ecosistemi - si legge in una nota del Centro - questo lavoro, nelle stanze del Centro di Supercalcolo di Lecce del Centro Euro-Mediterraneo per i Cambiamento climatici, e' svolto da due supercomputer che utilizzano tecnologie all'avanguardia e sistemi di calcolo diversi". Uno dei due calcolatori è un Ibm Power 6, dotato di circa 1.000 processori capaci di erogare una potenza di calcolo complessiva di 18 Tflops. L'altro, un Nec SX9, è dotato di 100 processori ma riesce a erogare una potenza di calcolo pari a 12 Tflops, per un totale complessivo in dotazione al centro di calcolo pari a 30 Tflops (Teraflop), ossia 30mila miliardi di operazioni al secondo. Tutta questa potenza di calcolo, affiancata da una capacità di immagazzinamento dei dati (storage) di 1,5 PetaBytes- ossia 1,5 milioni di GigaBytes (per intenderci potrebbe contenere la versione digitale di tutti i film prodotti a Hollywood dai tempi del muto fino a oggi), consentirà di realizzare gli obiettivi di studio e di ricerca del Centro Euro-Mediterraneo per i Cambiamento climatici. Cioè: elaborare scenari sui cambiamenti climatici e sul loro impatto. Non è sufficiente l'elaborazione di così enormi quantità di dati. "E' indispensabile - precisa la nota - anche che queste informazioni siano messe in rete tra tutti i nodi di ricerca del Cmcc distribuiti sul territorio e siano tradotte nella forma opportuna, affinché gli scienziati che le analizzeranno (climatologi, biologi, economisti o fisici) possano fare le loro deduzioni e trarre le loro conclusioni". Tre aree costituiscono la divisione Calcolo scientifico e operazioni (Sco) del Cmcc: operazioni di calcolo; software per la simulazione di scenari di cambiamento climatico; gestione avanzata dei dati (Advanced data management). Quest'ultima si avvale di una rete (test-bed) di condivisione delle informazioni, in modo tale che tutti i dati possano essere fruiti in maniera integrata da tutti i nodi che compongono il Cmcc e che si trovano, oltre che a Lecce, a Bologna, a Venezia, a Milano, a Capua, a Sassari, a Viterbo.