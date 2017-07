Clima, la fine delle certezze

Mentre a giugno si resiste a un'afa ammorbante, che ci ha tenuto imbevuti nel nostro sudore per settimane, molti hanno ancora ben vivo il ricordo delle inattese gelate dello scorso aprile. Le stranezze del clima aumentano e sono sotto gli occhi di tutti e non basta considerarle inevitabili o sopportabili per esorcizzarne gli effetti oggettivi e soggettivi. La scienza, oltre al tanto discusso effetto serra causato dall'uomo, ci propone altre spiegazioni tampone: la ciclicità del riscaldamento del pianeta, secondo alcuni; l'aumento della vegatazione, per altri. Si cerca in tutti i modi di esorcizzare una nuova sensazione che non si può ridurre alla solita banalità: "le stagioni non sono più le stesse", ma va tradotto in qualcosa di più profondo: una nuova forma di incertezza. Questa sensazione non può essere vinta con le previsioni ottenute grazie ai satelliti e agli studi degli esperti e neanche viene sminuita dalla diffusione dei numerosi servizi meteo a disposizione del cittadino. L'incertezza ci fa percepire in modo più chiaro l'allontanamento della civiltà umana dai cicli naturali. La natura ha sempre avuto ritmi costanti, mai uguali ma sempre simili. Ora, invece, si percepisce un cambiamento "oggettivo" nel clima. Prima variava spesso rispettando certi canoni, ora il clima sembra più stabile (nel senso che le fasi di bello o cattivo tempo sono più lunghe), ma i canoni sono diventati molto più elastici e imprevedibili. L'uomo, forse per eccesso di orgoglio, ha finito col considerarsi così forte da sentirsi indipendente dal tutto. Questo è avvenuto perchè confidiamo ancora nel contesto stabile e sicuro offerto dal pianeta, confermato dall'idea di un automatico riequilibrio naturale. Ma per la prima volta nella storia dell'umanità si ha l'impressione di aver toccato qualche meccanismo naturale. Le nostre aspettative consolidate, circa il ciclo delle stagioni e dei fenomeni collegati, flusso delle acque, orientamento dei venti, movimenti delle masse d'aria e variazioni delle temperature, possono essere disattese da un momento all'altro. Il clima che "impazzisce" pone un dubbio iperbolico. "Cosa succederà la prossima o una delle prossime stagioni se la certezza dei cicli naturali verrà meno"? Quasi tutti, di fronte a certe acrobazie climatiche, hanno sensazioni strane. Non parliamo di comportamenti banali, come il non sapere come vestirsi o in che giorno fissare una partenza, ma di altro. La nostra percezione del clima è concreta perché influisce direttamente sui nostri umori e anche nel giorno dopo giorno, l'impatto pur meno percettibile è sempre importante. Nei periodi soffocanti di grande calura, come quello recente, ogni volta si prospetta il rischio di attacchi di "ansia o stress collettivo", lo si avverte per il fatto che si parla soprattutto del tempo e tutti si lamentano. Non è un caso che lo "stress climatico" diventa notizia del giorno ed ecco comparire sugli schermi colonnelli dell'aeronautica ed esperti di meteorologia per spiegare l'anomalia e rassicurare la gente. Ma così si allontana l'incertezza, non si vince. Il perdurare di certi fenomeni, piogge intense o periodi di siccità che siano, sbilancia il nostro modo di avvertire la realtà e dopo un po' di tempo affiorano nervosismi inspiegabili. Il problema non può essere ridotto a cause personali e non coincide con le incertezze classiche della vita sociale. I problemi economici del Paese, l'idea di accettare o perdere un lavoro ci appaiono come questioni risolvibili, indipendentemente dalle scelte. In occidente siamo abituati a vivere nell'abbondanza, la maggior parte di noi è in grado di progettare il futuro, di guadagnare e risparmiare e di programmare le scelte. Ma tutto questo ha senso solo nella sicurezza che il mondo vada avanti, più o meno come ha sempre fatto. L'ansia climatica pone invece questo dubbio a un livello in cui ci sentiamo impotenti e in balia degli eventi. Una sensazione antica e quasi dimenticata per l'uomo civilizzato di oggi, abituato a dominare gli eventi.