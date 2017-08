Clima. Ora tocca alle donne

Si riuniranno in occasione della presentazione dell'ultimo Rapporto sul Clima dell'IPCC, nel primo summit dell'International Women's Earth and Climate Initiative, il foltissimo gruppo di donne provenienti da più di 35 Paesi. Imprenditrici, ex capi di stato, attiviste per il clima, premi Nobel, insegnanti, chiederanno ad alta voce un deciso slancio sulla questione climatica, un aumento dei finanziamenti e un cambio di rotta della politica per affrontare in maniera decisa il cambiamento climatico. "Stiamo radunando le donne più influenti del pianeta in questo momento cruciale della storia, perché sappiamo che le donne sono d'accordo per attuare quelle soluzioni necessarie per affrontare le pressanti sfide climatiche di tutto il mondo", ha detto Osprey Orielle Lago, co-fondatrice dell' International Women's Earth and Climate Summit. Ecco allora donne del calibro di Christiana Figueres, segretario esecutivo dell'UNFCCC (United Nations Framework Convention on Climate Change), Marina Silva, ex ministro brasiliano dell'Ambiente, il Nobel per la pace Jody Williams, Sylvia Earle, biologo marino; Vandana Shiva e il direttore esecutivo di 350.org, May Boeve e molte altre, si ritroveranno tutte a New York a fine settembre. Orielle Lago non usa mezzi termini: "La natura non aspetta mentre i politici dibattono. Le donne di tutto il mondo si trovano ad affrontare gli impatti dei cambiamenti climatici ogni giorno, e noi ci siamo unite per dire 'basta'". L'evento sarà trasmesso in diretta con la possibilità di intervenire con domande e commenti ai delegati presenti: "Sappiamo che cosa deve essere fatto - ha detto Sally Ranney, una delle fondatrici del movimento - e le donne mobilitate hanno il potere di farlo per creare un movimento più forte che intervenga nelle azioni contro il cambiamento climatico".