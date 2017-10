Migliaia di coccodrilli a spasso per il Sudafrica

La causa dell'evasione è da imputare alle piogge torrenziali che hanno colpito il paese settimana scorsa causando la morte di almeno dieci persone e la proclamazione dello stato d'emergenza in alcune regioni. I proprietari della fattoria Rakwena hanno deciso di aprire le gabbie in cui si trovavano gli alligatori per paura che la forza del fiume facesse crollare le pareti. Circa la metà dei coccodrilli sono stati già recuperati, soprattutto in seguito alle segnalazioni da parte di altri allevatori o di semplici cittadini. Uno è stato ritrovato che camminava nel campo di rugby di una scuola di Musina, a 120 chilometri dalla fattoria. Le rive del fiume Limpopo sono piene di allevamenti di rettili che vengono usati anche per ripopolare le riserve naturali, visitate ogni anno da migliaia di turisti.