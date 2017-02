Come funziona da oggi la pet therapy in Piemonte

Gli animali possono avere un ruolo determinante nel curare le persone da alcune patologie, il rapporto che si instaura tra uomo e animale ha un elevato valore terapeutico, come affermato per la prima volta dal neuropsichiatra infantile Boris Levinson, che nel 1961 coniò il termine “pet therapy”, utilizzato nel libro “The dog as co-therapist”.

Il Piemonte ha regolamentato la pet therapy

Cosa cambia

Dove e come usufruire della pet therapy

Altre regioni che hanno recepito la normativa