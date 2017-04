Com’è nata la Giornata della Terra

Quarantacinque anni fa, il 22 aprile 1970, veniva istituita la Giornata mondiale della Terra, nata dall'esigenza di proteggere l’ambiente e le risorse naturali. Il movimento è nato negli Stati Uniti e in quell'occasione furono circa venti milioni i cittadini americani che si mobilitarono in una storica manifestazione in difesa dell’ambiente. L’opinione pubblica cominciava preoccuparsi seriamente per la mancanza di una efficace regolamentazione ambientale. Dopo l'uscita del best-seller Primavera silenziosa, di Rachel Carson, nel 1962, gli americani hanno cominciato a mettere in discussione l'uso dilagante dei pesticidi. La gente iniziava dunque a farsi delle domande sulla correlazione tra inquinamento e salute, occorreva però lanciare un segnale forte alle istituzioni, una presa di posizione. L’idea venne al senatore democratico del Wisconsin, Gaylord Nelson, dopo aver osservato migliaia di studenti scendere in piazza per manifestare contro la guerra in Vietnam capì che quella era la strada da seguire per rivoluzionare il movimento ambientalista: una grande manifestazione ambientale a livello nazionale.