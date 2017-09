Come essere a favore della guerra? Fare il pieno di benzina

Oggi è possibile per ognuno di noi avere qualcosa in comune con l'esercito americano, cioè la benzina. Come ci fa sapere Greenpeace, alla fine del mese di settembre 2002 è stato stipulato un accordo tra Exxon Mobil, la più grande multinazionale petrolifera, e il Dipartimento di Stato della Difesa statunitense di Donald Rumsfeld . A un prezzo fissato a poco meno di 48 milioni di euro, la Exxon, che in Europa è proprietaria del marchio Esso, fornirà carburanti e oli lubrificanti per la marina, l'esercito, il corpo dei marines, l'aviazione, le basi Nato e tutte le agenzie facenti capo al Dipartimento. Dunque la Esso rifornirà anche le basi militari americane e della Nato presenti sul territorio italiano. La Exxon in questi anni si è contraddistinta, più di ogni altra multinazionale, nel sostenere i passi indietro fatti da Bush sulla politica energetica, tra questi di ritirare gli USA dal Protocollo di Kyoto e con l'emanazione di un piano energetico nazionale che punta al rilancio delle attività estrattive e a un aumento nell'uso di combustibili fossili che porterà gli USA a incrementare le emissioni di gas serra di circa il 26% rispetto agli scorsi anni. Ma la Exxon non è solo accusata di aver finanziato l'elezione di Bush e di averne dettato la politica energetica. La compagnia petrolifera investe milioni di dollari in campagne finalizzate a convincere i consumatori che il riscaldamento globale non è un fenomeno in corso, e per questo si rifiuta di investire in energia verde e pulita. Al contrario la Shell e la BP investiranno ognuna 500 milioni di dollari nei prossimi tre anni in progetti per l'energia pulita. Per questi motivi Greenpeace ha lanciato una campagna di boicottaggio dei prodotti petroliferi a marchio Esso in Gran Bretagna ed estesasi in USA, Francia, Austria, Germania, e Australia. E con buoni risultati. Secondo un recente sondaggio dell'agenzia MORI, nell'arco di un anno, il numero di clienti inglesi della Esso è sceso di un quarto e circa un milione di conducenti hanno dichiarato di boicottare la compagnia per la sua politica riguarda l'ambiente. Da questa ricerca emerge anche come i consumatori assumano un atteggiamento premiante verso chi, come la BP, ha deciso di non disconoscere le proprie responsabilità sui cambiamenti climatici e sta investendo molte risorse nella ricerca su fonti rinnovabili. La BP, infatti, è passata da 18% al 21% nelle preferenze dei guidatori. Dunque in realtà con ogni pieno di benzina il consumatore, volendo o no, sostiene una delle due parti. gabriele garbillo