Come ridurre i costi del riscaldamento

La produzione di calore per le nostre case ha un forte impatto sull'ambiente e sulla salute umana a causa dei gas clima-alteranti e degli scarichi della combustione immessi nell'aria di città. Quando si accendono i riscaldamenti, pigiamo un interruttore, attiviamo un elettrodomestico o ci facciamo una doccia calda, consumiamo energia e indirettamente stiamo immettendo CO2 in atmosfera. I dati parlano chiaro: il 79% dei consumi energetici in famiglia è dovuto al riscaldamento. L'energia consumata per acqua calda e riscaldamento delle nostre case rappresenta complessivamente ben il 15% dei consumi energetici nazionali. Per ridurre i consumi di energia in ambito domestico occorre prima sapere dove e quanto si consuma. Per ogni grado in meno impostato sul termostato si evitano 334 kg di CO2 all'anno e si arriva a risparmiare 70 euro in bolletta. Ma si può stare al caldo spendendo meno in molti modi. Per esempio, rimuovere i vecchi copricaloriferi, scostare le tende, chiudere le tapparelle di notte.

I "trucchi" per ridurre i costi del riscaldamento