Come risanare il pianeta? Risponde Maximilien Rouer

LifeGate ha incontrato Maximilien Rouer a Roma, durante la presentazione del libro. È giunto il momento di essere meno critici e più attivi e propositivi. "Come risanare il pianeta" è un libro che vuole diventare una specie di Bibbia per gli ambientalisti, in grado di dare risposte convincenti, ma soprattutto pratiche, anche ai più scettici. Rouer, giunto a Roma per presentare la loro opera, è anche membro del Consiglio Nazionale francese per lo Sviluppo Sostenibile e presidente di BeCitizen, una società creata dieci anni fa con lo scopo di promuovere nuovi focus presso i politici. "È composta da un totale di trenta consulenti specializzati in finanza e strategie comportamentali per l'energia", come ci dice lo stesso Rouer. "Lo scopo di questo testo è di provare che esiste un'economia che può riparare l'ambiente. Io la chiamo 'economia positiva'". Il libro è diviso in due parti, "la prima parte è più macroeconomica, mentre la seconda entra in dettagli microeconomici, parlando di settori tangibili come quello dell'agricoltura, del quotidiano e dell'edilizia". L'agronomo prova a spiegare la sua accezione di "economia positiva": "oggi viviamo in un'economia negativa perché tutto ciò che viene prodotto distrugge altre cose presenti in natura. Il mio concetto di economia positiva può essere brevemente esemplificato con la 'casa positiva': una casa non solo in grado di essere autosufficiente, ma di produrre benefici energetici per la collettività". Il libro può essere letto a livelli diversi. "Dovrebbe essere consultato auspicabilmente da tutti, ma soprattutto da capi d'impresa e politici perché non avrebbero che benefici da trarne: l'economia può essere vista come business positivo per il pianeta". Massimo Andreozzi LifeGate Roma