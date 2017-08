Commercio illegale di animali. Un affare da 1,9 miliardi di dollari

Un giro di affari che si attesta sui 1,9 miliardi di dollari l'anno, quarto dopo il commercio illegale di stupefacenti, la contraffazione e il traffico di esseri umani. Ecco quanto emerge dall'ultimo rapporto "Combattre il traffico illegale di fauna selvatica, una consultazione con i Governi" , redatto dal WWF e da Traffic (la rete di monitoraggio del commercio della fauna selvatica) e presentato in una conferenza agli ambasciatori presenti al palazzo di vetro di New York. "Sono spesso le comunità più povere del mondo - ha dichiarato Jim Leape, Direttore Generale di WWF Internazionale - a essere danneggiate da questo commercio, mentre le bande criminali e i funzionari corrotti traggono profitto. I ranger dei parchi più a rischio ci stanno rimettendo la vita e quelle famiglie che dipendono dalle risorse naturali stanno perdendo i loro mezzi di sussistenza". Una situazione spesso drammatica che mina la sicurezza interna dei paesi in via di sviluppo, che hanno a che fare con una rete criminale sofisticata e dai contatti internazionali e che, con i profitti derivanti dal commercio illegale, finanzia i conflitti civili il terrorismo e le altre attività connesse. "E' un vero circolo vizioso: in questi paesi i ricchi proventi derivati dall'uccisione e dal commercio illegale di animali e delle loro parti nutrono un mercato diffuso e pericolosissimo di armi. E così i fucili, i kalashnikov, entrano capillarmente nella foresta rinforzando quel massacro di animali grandi e piccoli di cui si nutrono i signori delle armi", ha detto Isabella Pratesi, Direttore Conservazione Internazionale del WWF Italia. Acquistare, detenere e favorire il commercio illegale significa quindi dare respiro alla criminalità organizzata: "La domanda di prodotti naturali illegali è in aumento, di pari passo con la crescita economica in quei paesi consumatori emergenti, con denaro facile e profitti sempre più alti per le organizzazioni criminali", ha infatti sottolineato Massimiliano Rocco responsabile Specie, Traffic & Foreste WWF Italia. 60.000 dollari al chilo. Numeri in crescita quelli confermati dal rapporto: solo il valore del commercio illegale di fauna selvatica si attesta intorno ai 10 miliardi di dollari l'anno, mentre per un chilo di corno di rinoceronte ci vogliono 60.000 dollari al chilo. La lotta al contrabbando non si ferma, tanto che il numero di ranger solo in Cameroon è aumentato di 2.500 unità, che hanno permesso di confiscare avorio proveniente da altrettanti elefanti. I rappresentanti dei governi e delle organizzazioni internazionali contattati hanno sottolineato che, per avere successo occorre cambiare il comportamento delle persone che creano domanda e offerta: "Ci auguriamo che i diversi Governi aprano gli occhi - ha commentato Rocco - e si rendano conto che devono affrontare il commercio illegale di Natura come una questione urgente". Non si tratta solo di un problema ambientale, ma ne va di mezzo la sicurezza di migliaia di persone, che spesso vivono in condizioni già critiche.