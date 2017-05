Una promossa e tante bocciate, le compagnie assicurative investono troppo nelle fossili

Se non fossero quattordici, le si potrebbe chiamare “quella sporca dozzina”. Sono le compagnie di assicurazioni europee che a più di un anno dall’accordo di Parigi ancora fanno affari con le fonti fossili. Lo rivela un recente rapporto della società di consulenza olandese Profundo, realizzato per l’ong The sunrise project. Secondo Profundo, le 14 delle 15 principali compagnie assicurative europee hanno investito nel 2016 la somma astronomica di 130 miliardi di dollari nei combustibili fossili. Non solo, undici di loro hanno messo le loro competenze di assicuratori al servizio dei promotori di progetti di estrazione di combustibili fossili quali il carbone.

Una sola eccezione: l’italiana Unipol

Generali bocciata

Le compagnie europee fanno una pessima figura...

...ma Axa fa un primo passo

“Le compagnie di assicurazioni dovrebbero aiutarci a gestire i rischi e proteggere le comunità. Ma procrastinando le azioni sul clima, stanno favorendo il genere di impatti catastrofici dai quali dovrebbero proteggerci”