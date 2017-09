Condizioni di lavoro, le grandi aziende non possono più tacere

79 investitori, che complessivamente gestiscono quasi 8mila miliardi di dollari, uniscono le forze e interpellano le più grandi aziende del Pianeta. La richiesta è netta: condividere più informazioni sulle condizioni di lavoro del personale. Non si può più pensare, infatti, di continuare a investire capitali nelle aziende senza preoccuparsi di come si comportano nei confronti dei loro lavoratori. Tanto più dopo aver assistito a episodi drammatici come il crollo dello stabilimento del Rana Plaza, in Bangladesh, costato la vita a oltre 1.100 persone.

La campagna di ShareAction

We are proud to have major investor support for ShareAction's Workforce Disclosure Initiative #WDI

22 pagine di domande

Troppe zone d’ombra sulle condizioni di lavoro

