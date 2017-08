Conferenza mondiale sul Clima: la Russia temporeggia

La Conferenza Mondiale sui Cambiamenti Climatici di Mosca si è conclusa con un grande interrogativo: il Protocollo di Kyoto potrà diventare operativo entro breve? C'è stato un intenso dibattito, molti scambi di dati scientifici tra rappresentanti dei governi, scienziati e organizzazioni, ma l'annuncio della decisione della Russia sul Protocollo di Kyoto non è arrivato. Eppure il futuro dell' accordo intercontinentale dipende dalla firma di questo Paese. Affinché il Protocollo diventi operativo è necessario che le emissioni dei Paesi firmatari raggiungano il 55% delle emissioni antropiche (quelle causate dalle attività umane). Senza la Russia siamo al 44%, con la Russia saremo al 61%. Gli Usa inciderebbero del 36%, ma non hanno sottoscritto il protocollo.



Mille scienziati hanno firmato un appello rivolto a Putin, che è stato presentato durante la Conferenza, secondo cui il riscaldamento globale con conseguenti desertificazione e siccità causerà danni ai raccolti di cereali in ogni regione agricola della Russia. Oleg Sirotenko dell'Istituto di Meteorologia agricola della Russia conferma che i raccolti diminuiranno almeno del 2% per il decennio 2020-2030. E Sergei Shoigu, Ministro delle Emergenze russo, presenta un altro fatto: i cambiamenti climatici causeranno più inondanzioni, più incendi di foreste, più disastri industriali. Un panorama ben diverso da quello su cui Putin aveva scherzato, accennando che un riscaldamento globale avrebbe fatto "risparmiare un po' di soldi ai russi nell'acquisto di pellicce".



La Russia è di fronte a un bivio. Da un lato, gli ingenti aiuti economici e commerciali promessi da Europa e Giappone in supporto dello sviluppo economico russo, purché si svolga secondo i dettami ambientalisti di Kyoto. Inoltre aderendo al Protocollo potrebbe vendere quote di emissioni a paesi più industrializzati, facendo un bel profitto economico.



Dall'altro lato il fatto che la Russia è un paese in espansione economica e teme che le leggi ambientaliste possano frenare questo sviluppo. Inoltre è il maggior esportatore mondiale di petrolio, dopo l'Arabia Saudita, e una riduzione delle emissioni e lo sviluppo di energie alternative, su scala mondiale, potrebbe privarla di una grande fonte di denaro. Secondo Putin il Protocollo di Kyoto è "un passo nella direzione giusta" verso la protezione dell'ambiente. Ma, nel contempo, dichiara che la sua meta è una crescità annuale del prodotto interno lordo del 7,2%, e "nessun paese può mirare a tanto limitando le emissioni." Con questi argomenti ha fatto marcia indietro dalla promessa di firmare l'accordo, dicendo che vuole prendere ancora tempo.



Purtroppo, proprio il "tempo" è il problema.