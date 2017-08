Congo: in salvo due baby gorilla

Avvisati dalla popolazione di un villaggio vicino Goma della strana presenza di un cucciolo di gorilla in un'abitazione privata, un ranger si è finto un compratore chiedendo al proprietario informazioni sull'esemplare. L'uomo si è presentato con uno zainetto che conteneva l'oggetto della contrattazione: Baraka (benedizione, dono in swahili), una femmina di circa cinque mesi in cattività da già due settimane.

Gli ufficiali del parco nazionale Virunga sono entrati subito in azione prendendo in custodia il gorilla e arrestando i bracconieri accusati di aver messo in piedi un vero e proprio mercato nero di specie a rischio estinzione. È il secondo cucciolo che viene salvato nel giro di una settimana, il primo ha nove mesi e si chiama Isangi. I due baby gorilla adesso litigano tranquillamente controllati giorno e notte dai veterinari del parco.