Congo, quo vadis?

Il video di 30 minuti e pubblicato su Youtube dal Centro internazionale per la ricerca forestale (Cifor) e dal Progetto di ricerca sulla biodiversità in Congo mostra come oltre il 60 per cento delle foreste della Repubblica Democratica del Congo sia minacciato da incendi appiccati per far spazio alle coltivazioni e dal taglio di alberi per la produzione di legna a uso domestico. La sfida lanciata dalle due organizzazioni impegnate nella difesa delle foreste è cercare di produrre in modo sostenibile la legna necessaria alle famiglie per sopravvivere evitando il degrado che potrebbe portare a un malfunzionamento dell'intero ecosistema del bacino del fiume Congo. Ad esempio, attraverso la produzione di legna da ardere certificata per le famiglie e salvaguardare la qualità del sistema forestale che garantisce lo stoccaggio di 27 miliardi di tonnellate di CO2, il secondo polmone più grande dopo l'Amazzonia.