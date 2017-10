Referendum e danni all’export, le conseguenze del Brexit sull’Italia

E adesso? Dopo il Brexit, la domanda sorge spontanea non solo per i cittadini britannici, ma anche per quelli europei, italiani compresi. La domanda è per chi va, ma anche per chi resta: cosa succederà all’Europa dopo l’addio della Gran Bretagna? A parte il crollo fisiologico delle Borse di tutta Europa, all’indomani del referendum gli interrogativi sono sia di carattere politico che economico e preoccupano non poco il governo italiano. Mentre a livello europeo sono subito scattati contatti, meeting e appuntamenti per porre un freno a eventuali ulteriori spinte separatiste. Come quelle dell’Olanda, ma non solo: anche in Italia qualcuno freme.

Il referendum sull'Euro e quello sulla Ue, ecco la Brexit

Evviva il coraggio dei liberi cittadini! Cuore, testa e orgoglio battono bugie, minacce e ricatti. GRAZIE UK, ora tocca a noi. #Brexit — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) 24 giugno 2016

Le preoccupazioni finanziarie e le perdite dell'export