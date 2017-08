Il consumo di suolo sta (lentamente) diminuendo

L'Italia perde terreno. Non in senso metaforico rispetto a qualche altro paese europeo o straniero per questioni politiche, sociali o economiche. L'italia perde terreno letteralmente. Lo certifica "Recuperiamo terreno - rapporto sul consumo di suolo 2015", la ricerca che annualmente viene redatta dall'Ispra e che ci informa sulla percentuale dei terreni persi irrimediabilmente sulla Penisola.

Foto: © report Campania