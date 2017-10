I contadini contro la fabbrica in Guatemala

20mila persone appartenenti a 12 comunità locali hanno manifestato pacificamente il 19 luglio a San Juan Sacatepéquez, in Guatemala, contro l'inizio dei lavori di costruzione di una fabbrica di cemento da parte della società Cementos Progreso che dovrebbero concludersi nel 2016. La marcia pacifica è stata organizzata dal Comitato di unità contadina che ha raccolto il disagio di diverse organizzazioni. Il Comitato sostiene che il progetto "San Gabriel" non è in linea con quanto stabilito dal referendum che si è tenuto il 13 maggio 2007. In particolare le comunità locali ritengono che la fabbrica causerà un peggioramento economico delle popolazioni dell'area vista l'impossibilità di continuare a coltivare le terre e potrebbe verificarsi un problema di scarsità idrica dovuto al disboscamento. Il presidente del Guatemala Otto Pérez Molina, accusato dai locali di avere interessi nel progetto, ha partecipato alla cerimonia di inizio lavori che, secondo quanto dichiarato da Cementos Progreso, dovrebbero dividersi in cinque fasi, tra cui attività di riforestazione successive alla costruzione della fabbrica e lo sviluppo di piani a supporto delle comunità locali. La fase di costruzione dovrebbe dare lavoro a circa duemila persone, di cui 450 a tempo indeterminato. A regime la fabbrica dovrebbe essere in grado di produrre 2,2 milioni di tonnellate di cemento all'anno.