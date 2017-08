Conto alla rovescia per le nevi del Kilimangiaro

Il Kilimangiaro, in Tanzania, ovvero "la montagna che brilla", è uno dei pochi posti del pianeta dove neve e ghiacciai sono presenti all'Equatore. Però negli ultimi 12 anni, più dell'80% dei suoi ghiacciai si sono sciolti rispetto alla prima cartografia realizzata nel 1912. Una ricerca scientifica testimonia che, a causa del cambiamento climatico, potrebbe perdere le sue nevi perenni entro il 2015. A rischio anche i ghiacciai e le nevi del Semien (Etiopia) che alimentano il Lago Tana, da cui nasce il Nilo Azzurro, che con le sue piene rende fertili vasti territori. Australia, Canada, Giappone e Russia, che pure sembravano voler aderire all'invito dell'Europa di ratificare il protocollo di Kyoto e applicarlo anche senza gli USA, ora fanno di tutto per indebolirlo e proteggere i loro interessi industriali. Se non altro sappiamo bene a cosa andremo incontro se al più presto non si ratificherà uno strumento operativo efficace e soprattutto mondiale: cambiamenti climatici, desertificazione, riduzione della produzione agricola e malattie interesseranno prima paesi in via di sviluppo per poi estendersi anche agli altri.