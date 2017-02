Con le cooperative di piattaforma, la sharing economy mostra il suo volto etico

Alzi la mano chi non ha mai prenotato un pernottamento su AirBnB? E chi non è mai rientrato da una serata con un’auto di Uber? O ancora, chi non ha mai pensato di farsi portare la cena a casa dai fattorini di Deliveroo? Servizi diversi, un medesimo funzionamento: un’applicazione per smartphone, privati cittadini che si mettono a disposizione per offrire questo o quel servizio (affittarvi casa loro, accompagnarvi a casa in auto...) e prezzi ultracompetitivi. Facile, smart. E se a qualcuno non piace, come ai tassisti che ieri ancora una volta protestavano nelle principali città d’Italia contro Uber, la risposta la si da parafrasando l’Humphrey Bogart di Casablanca: “È la sharing economy, bellezza. E non puoi farci niente”. Oppure sì?

Le cooperative di piattaforma, quando l’800 incontra il web 2.0

Da pedine a padroni