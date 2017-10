Premi Pinocchio. I nomi di chi rema contro alla Cop 21

Appena entrati nella “zona blu” della Cop 21, proprio sul viale centrale che suddivide i grandi padiglioni della conferenza, campeggia un imponente cartellone, punteggiato di loghi. In alto, la scritta “La Francia ringrazia”. Sotto, un lungo elenco di marchi noti. Tra i quali alcuni che, secondo le organizzazioni non governative, altro non hanno fatto se non tentare di pulirsi la coscienza - e l’immagine - partecipando all’evento. Così, il 3 dicembre a Parigi sono stati resi noti dalle associazioni i vincitori dei premi Pinocchio del clima, assegnati alle tre imprese che si sono distinte “per aver contribuito ad indebolire le politiche di lotta ai cambiamenti climatici e per aver effettuato (o finanziato) attività dannose per le comunità locali in cui esse operano”. A vincere sono stati il colosso petrolifero americano Chevron, assieme alla multinazionale francese dell’energia Edf e alla banca Bnp Paribas.