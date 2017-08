COP10: si

Nell'incontro tra i rappresentanti dei 178 Paesi tenutosi a Buenos Aires dovevano essere tracciate le basi per la fase due del protocollo di Kyoto, cioè le misure antiinquinamento e anti gas serra da prendere dopo il 2012.

L'Europa si è trovata nel ruolo di fare da traino per impedire il congelamento della lotta contro i gas serra. Gli Usa, che non hanno ancora ratificato il protocollo di Kyoto, hanno fatto capire di non avere nessun interesse di aprire dei negoziati per il dopo 2012. Gli altri paesi non europei e maggior produttori di emissioni si muovevano in una direzione simile, cercando di frenare eventuali decisioni.

Così India e Cina hanno chiesto garanzie scritte affinchè nei prossimi incontri non ci sarebbero state decisioni su tagli alle emissioni di carbone. Cina, India, Brasile, Pakistan e Arabia Saudita hanno chiesto e alla fine ottenuto un'emendamento che il prossimo incontro sarà soltanto un seminario e che non porterà a impegni per ridurre le emissioni da parte dei paesi in via di sviluppo dopo il 2012.

I cambiamenti climatici causati dall'effetto serra sono devastanti per i paesi poveri e Bueno Aires doveva essere il luogo dove affrontare questo problema. Erano sempre gli Usa che hanno cercato di bloccare aiuti finanziari per i più poveri e più colpiti. L'Arabia Saudita che si è mostrato molto affine con la posizione degli Usa, ha chiesto che gli venga riconosciuto il principio che l'allontanamento dai combustibili fossili e quindi la riduzione delle emissioni, potrebbe incidere negativamente sulla loro economia.

Altero Matteoli, ministro dell'ambiente italiano, ha causato non poco nervosismo con la sua dichiarazione che l'Italia dovrà rivedere la sua posizione riguardo il protocollo di Kyoto perché andare avanti senza Usa e Cina non porterà a nessun risultato. Prima di lasciare Buenos Aires in anticipo di tre giorni (per motivi familiari) ha lasciato una seconda dichiarazione dicendo "è assurdo ritenere che l'Italia voglia uscire dal protocollo di Kyoto".

Il seminario di maggio sarà un interscambio di informazioni ufficiose tra i paesi sulla loro rispettiva lotta contro i cambiamenti climatici. "L'Europa vuole solo discutere le opzioni future oltre il 2012 e lo farà" ha detto Pieter Van Geel, ministro dell'ambiente olandese e negoziatore chiave della delegazione europea.

Nonostante tutto le trattative a livello globale continuano.

Rita Imwinkelried