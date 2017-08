COP16, valigie pronte per Canc

Dal 4 al 9 ottobre si terrà a Tianjin, in Cina, il quarto e ultimo ciclo di incontri in preparazione della sedicesima Conferenza delle Parti di Cancún, in Messico.

I delegati provenienti da ogni parte del mondo saranno divisi in due gruppi in seguito alle decisioni prese alla Conferenza di Bali del 2007: il primo impegnato a raggiungere un accordo finalizzato a prolungare e incrementare gli obiettivi di riduzione del Protocollo di Kyoto (in scadenza nel 2012) per i paesi industrializzati; l'altro a migliorare l'intera Convenzione quadro sui cambiamenti climatici firmata durante l'Earth Summit di Rio de Janeiro nel 1992.

Lo scopo principale dei negoziati è quello di far rientrare fra i paesi con obiettivi di riduzione vincolanti anche le economie emergenti come Cina, India o Brasile. Questi stati, infatti, non rientrando nel Gruppo dei paesi industrializzati, non hanno sottoscritto nessun obbligo di riduzione nonostante siano tra i maggiori responsabili delle emissioni di gas serra nell'atmosfera a livello globale.

Per fare un esempio concreto, la Cina ha recentemente superato gli Stati Uniti nella classifica dei paesi che emettono più gas ad effetto serra in assoluto. Al contrario gli USA rimangono saldamente in testa se si considera la classifica delle emissioni di ogni singolo cittadino.

Il nuovo segretario della Convenzione Christiana Figueres ha dichiarato che la Conferenza di quest'anno avrà lo scopo di ridurre il numero di alternative sul tavolo. Tale affermazione spegne sul nascere ogni speranza di veder conclusi entro quest'anno i lavori ma rimane la fiducia sulla qualità dell'esito finale, cioè che il futuro accordo possa effettivamente rispondere alle esigenze che la lotta ai cambiamenti climatici impone. Per questo sarà molto importante evitare un vuoto giuridico in seguito alla scadenza degli obiettivi di Kyoto.