Corea del Nord, lanciato un altro missile che sorvola il Giappone

Alle 7 di questa mattina, ora locale, la Corea del Nord ha lanciato un nuovo missile. Il razzo è partito da Sunan, alla periferia della capitale Pyongyang. Come accaduto già in occasione del precedente test, effettuato il 29 agosto, il razzo ha sorvolato per il Giappone, andandosi ad inabissare nell’oceano Pacifico, a circa duemila chilometri dall’isola di Hokkaido. I cittadini nipponici sono stati svegliati dal sistemi di allarme militare J-Alert, che prevede la diffusione di un messaggio registrato alla popolazione delle zone sorvolate.

This man in Hokkaido woke up to the sound of sirens as the Japanese government alerted residents of North Korea’s missile launch. He says he translated the Japanese alert as "Find shelter in a basement, North Korea just launched a missile." This missile launch is the second to fly over Japan in less than a month. Un post condiviso da CNN (@cnn) in data: 14 Set 2017 alle ore 20:24 PDT

Washington: “Cina e Russia convincano la Corea del Nord”