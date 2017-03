Alle porte di Milano pronti a sbocciare 285mila tulipani

Alla periferia di Milano due olandesi, Edwin e Nitsuhe, hanno realizzato il primo giardino di tulipani in Italia “Tulipani italiani”. Un campo da 10mila metri quadrati (un po’ meno di due campi da calcio) nel quale sono stati piantati 250mila tulipani in 185 varietà. Uno spazio aperto a tutti, dove è possibile passeggiare, fotografare, godere dello spettacolo dei tulipani in fiore e se si vuole anche raccoglierli.

Un campo dove andare a raccogliere i tulipani

Il campo e la fioritura

#tulipani a Cornaredo una foto in anteprima per voi... Un post condiviso da Succede A Legnano (@succedealegnano) in data: 27 Mar 2017 alle ore 11:07 PDT

Dove e quando andare