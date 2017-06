Com’è andato il corteo per l’ambiente e contro il G7 di Bologna

È iniziato ieri a Bologna per concludersi nella giornata di oggi il G7 Ambiente, il vertice dei ministri dell’Ambiente di Italia, Canada, Stati Uniti, Francia, Germania, Giappone e Regno Unito per discutere sulle politiche ambientali internazionali. Il G7 Ambiente di Bologna è stato accompagnato da una serie di eventi collaterali istituzionali che si sono susseguiti per tutta la settimana antecedente il vertice, organizzati da associazioni civiche, ambientaliste e culturali, università, consorzi e aziende, che hanno fatto parte del grande evento che ha preso il nome di #All4TheGreen. Ma la settimana che ha preceduto il G7 Ambiente è stata caratterizzata anche da eventi, assemblee, incontri, dibattiti organizzati dal basso, da realtà come Legambiente e Greenpeace insieme ai centri sociali bolognesi come Tpo, Link e Labàs, che sono culminati nella manifestazione di protesta e sensibilizzazione dell'11 giugno per le strade del centro della città.