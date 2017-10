Cosa manca all’accordo di Parigi per essere buono

I leader mondiali hanno preso impegni a parole ma vedo che non vogliono un accordo vincolante e stanno ancora litigando sulle risorse economiche necessarie. Sono quattro i paesi che stanno frenando in modo palese: India, Cina, Brasile e Sudafrica verso i quali Avaaz ha lanciato una nuova petizione per non far fallire il negoziato ,cui ho aderito e chiedo di sostenere. In realtà anche il congresso americano a maggioranza repubblicana frena e ancora l’Arabia Saudita, storico produttore di petrolio, e il Canada, nuovo produttore, sono stati in questi anni tra gli ostacoli.

Per la giustizia climatica nell'Accordo di Parigi