Cosa succede all’Energy forum di Como

All'interno del Festival della Luce, che si sta tenendo dall'8 al 17 maggio a Como, è previsto per venerdì 15 maggio un Energy forum, un evento dedicato ai diversi tipi di energie che coinvolge molti protagonisti della ricerca e dell'innovazione. In uno scenario internazionale che vede il settore delle fonti rinnovabili in costante espansione, questo incontro vuole fare il punto della situazione, capire quali siano le nuove tecnologie a disposizione, quale sia l'apporto mondiale delle energie sostenibili e quali le potenzialità per il futuro. L'evento, che inizia alle 10.00 e terminerà alle ore 17.00, si tiene a villa del Grumello (via per Cernobbio 11, Como); nell'incontro delle ore 14.00 "Energia: dalla geopolitica alle esigenze del Paese" parteciperà tra gli altri anche Stefano Corti, Direttore Generale di LifeGate Il forum è a partecipazione gratuita ma, dato il numero limitato di posti disponibili, è necessario prenotare alla mail info@adamsmith.it