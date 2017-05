Cosa vuol dire covfefe? Il refuso in un tweet notturno di Trump

Covfefe letteralmente vuol dire "covfefe", ed è una nuova parola "coniata" dal presidente degli Stati Uniti Donal Trump in un tweet che, nel giro di poche ore, è già diventata il neologismo più famoso dell'anno. Martedì sera sul suo account ufficiale, infatti, è apparso un tweet che diceva "Despite the constant negative press covfefe".

Despite the constant negative press covfefe — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 31 maggio 2017

The best part of waking up is #covfefe in your cup. — Randy Rainbow (@RandyRainbow) 31 maggio 2017