Cosa succeder

Il percorso sembra simile a quello inaugurato dal decreto per gli incentivi alle energie rinnovabili. Annunciare di voler sfasciare il settore, poi redigere un decreto un po' meno peggiorativo, e così far dire ad alcuni "bene, meglio di prima". Sembra di rivedere proprio questa sequenza.



Voler sfasciare

All'interno del decreto legge "Sviluppo", si propone una norma abnorme: concedere ai gestori delle spiagge italiane il diritto di superficie per 90 anni! Tre generazioni. Praticamente una cessione della proprietà. Che suscita l'allarme della Commissione Europea, degli ambientalisti, e lascia stupefatti persino i costruttori. "E' un periodo esagerato - commentava a La Stampa il presidente dell'Associazione dei Costruttori Edili Corrado Sforza Fogliani - il pericolo è non avere più il controllo". Lo stesso Fogliani suggeriva un periodo non superiore ai 25-30 anni.



Cos'è il diritto di superficie

Diversamente dalla formula attuale della concessione di un bene pubblico (le spiagge) che prevede solo il "concedere" ai privati il bene senza che possano appropriarsene e stravolgerlo, si vuole passare al dare il diritto di superficie: separare la proprietà del terreno da ciò che ci si fa sopra, da ciò che si costruisce.



La concessione, se le dimensioni delle costruzioni erano inaccettabili o deturpanti, la si revoca. Con il diritto di superficie non sarà più possibile. E' un diritto reale.



Cosa cambia per chi vuole costruire sulle spiagge

Il diritto di superficie lascia ai privati la proprietà degli immobili costruiti sul demanio marittimo. Sia quelli già realizzati, sia quelli futuri, sulle nostre spiagge.



Finora invece, tramite la concessione, gli immobili, anche se realizzati da privati, rimanevano in uso per il tempo della concessione ma la proprietà era del demanio.



Per di più, se lo Stato in futuro vorrà avere le spiagge libere da edifici una volta scaduto il termine dei vent'anni, sarà costretto a pagare ai privati il valore degli immobili costruiti perché questi saranno a tutti gli effetti di proprietà. Potrebbero essere stati rivenduti o ereditati. Facile prevedere che se gli immobili saranno hotel di lusso, spa o centri benessere, lo Stato non potrà spendere milioni di euro per poi abbatterli.



Chi protesta

"Un inghippo che mette a rischio cementificazione le spiagge": così Fondo Ambiente Italiano (Fai) e Wwf Italia definiscono la trasformazione, nel dl Sviluppo, del diritto di concessione sugli arenili in diritto di superficie. Le due grandi associazioni sostengono che "occorre tornare al 'diritto di concessione' ora in vigore".



Undici sindaci sono i primi firmatari dell'appello "per impedire la 'svendita' del litorale prevista dall'articolo 3 del dl sviluppo: sono i primi cittadini di alcune delle più belle e suggestive località turistiche italiane, Capalbio, Maratea, Villasimius, Senigallia, Noto, Otranto, Ostuni, Pollica, Favignana, Isola Capo Rizzuto e Posada.



"Si profila la concessione delle spiagge per un tempo lunghissimo - protesta anche il presidente di Federparchi Gianpiero Sammuri in rappresentanza delle aree marine protette - consentendo di legalizzare le costruzioni abusive e aprendo le porte a nuove edificazioni nella fascia dei 300 metri dalla battigia".



"Le spiagge italiane verranno invase da una colata di cemento che non ha precedenti - stima Angelo Bonelli, presidente dei Verdi - circa 10 milioni di nuovi metri cubi''.



Chi esulta

Ai gestori degli stabilimenti balneari la norma andava benissimo anche con il diritto di superficie a 90 anni. Questo avrebbe garantito redditi sicuri a figli e nipoti, tutto al riparo da procedure trasparenti. Comunque, per non scontentare quella che a questo punto può essere considerata la potentissima lobby dei bagnini del Bagno Miramare di Rimini & co., il governo formalizzerà la modifica al testo - da 90 a 20 anni - solo dopo le elezioni amministrative del 14 e 15 maggio. La maggioranza è impegnata nelle ultime ore della campagna elettorale.