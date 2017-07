Costa Rica e Australia, buoni e cattivi dei cambiamenti climatici

Costa Rica e Australia sono agli antipodi, non solo geograficamente, ma anche per quanto riguarda l’impatto ambientale. Il piccolo stato centroamericano, famoso per le spiagge paradisiache e le foreste lussureggianti e ricche di biodiversità, si alimenta in prevalenza con energie rinnovabili e influisce in maniera irrisoria ai cambiamenti climatici.