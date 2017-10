Crescere, non sempre è vantaggioso

Le emissioni di CO2 nell'atmosfera sono tornate a crescere. Ad affermarlo è il Global Carbon Project in un articolo apparso su Nature Geoscience dove viene anche rivelato come Cina e India siano tra i paesi maggiormente responsabili di questo incremento. Secondo i calcoli degli esperti, le emissioni nel 2010 cresceranno del 3 per cento, tornando così ai valori record registrati prima della crisi economica. Nel 2009, infatti, il calo è stato dell'1,8 per cento. Ma proprio la fine della crisi economica è identificata come una delle cause che hanno portato ad un nuovo aumento delle emissioni. Come spesso accade, infatti, a una cattiva notizia in tema ambientale ne corrisponde una buona in ambito economico. E la buona notizia sarebbe che, secondo le proiezioni, quest'anno il Pil globale tornerà a crescere del 4,9 per cento. Ma non è tutto. L'Agenzia federale sugli oceani e l'atmosfera che fa capo al governo degli Stati Uniti (NOAA) ha rivelato che il mese di ottobre che si è appena concluso è stato l'ottavo mese più caldo rispetto alla media del ventesimo secolo con un'anomalia di +0,54 gradi. Il record appartiene all'ottobre 2003. L'anno 2010 sembra invece destinato a diventare l'anno più caldo dal 1880. I primi dieci mesi hanno rivelato un riscaldamento record a livello globale (+0,63 gradi) ma con una differenza tra l'emisfero nord e quello sud: le aree continentali poste nell'emisfero nord sono risultate molto più calde.