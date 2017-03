Crolla un cavalcavia vicino Ancona, due morti e due feriti sulla A14

Due persone sono morte, schiacciate all'interno dell'autovettura su cui viaggiavano dal crollo di un cavalcavia sull'auostrada A14 Bologna-Taranto, nel tratto tra Ancona Sud e Loreto, nelle Marche. Nel crollo sono rimasti feriti anche due operai che lavoravano proprio al rifacimento della struttura crollata, che era temporaneamente chiusa al traffico. La notizia è stata resa nota dalla Società Autostrade per l'Italia: "Nell'ambito dei lavori di ampliamento a tre corsie dell'A14 si è verificato il cedimento di una struttura provvisoria posizionata a sostegno del cavalcavia, che era chiuso al traffico". Sul posto si sono immediatamente recati i Vigili del Fuoco. I lavori per l'adeguamento del cavalcavia si erano resi necessari in seguito alla realizzazione della terza corsia del tratto tra Rimini e Porto Sant'Elpidio, inaugurata appena il 30 dicembre 2015. Tweet riguardo #Ancona Per ampliamenti e manuntenzione delle autostrade la scorsa estate il Comitato interministeriale per la programmazione economica (Cipe) aveva stanziato 2 miliardi di euro, di cui 1.4 ancora da spendere, ma già lo scorso ottobre un caso analogo era avvenuto a Lecco, quando un cavalcavia crollò sotto il peso di un Tir investendo delle automobili in transito. Più in generale, per quanto riguarda la messa in sicurezza del territorio a 360 gradi, il parlamento si è occupato recentemente di interventi di riqualificazione antisismica nelle zone colpite dai terremoto dei mesi scorsi (tra cui proprio le Marche, dove è avvenuto il crollo di oggi) e sulla limitazione del consumo del suolo e del riuso, che resta però in attesa di approvazione finale.