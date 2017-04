Crowdfunding e rinnovabili, l’accoppiata che piace ai giovani

Con il crowdfunding oggi si finanzia di tutto: serie tv, tournées musicali, prototipi di startup... Anche i progetti di impianti di produzione di energie rinnovabili si prestano molto bene a questa forma di finanziamento dal basso. Da un lato infatti soddisfano il bisogno dei cittadini di dare un senso concreto ai loro investimenti. Dall’altro, i promotori di impianti rinnovabili hanno colto che coinvolgere le comunità nel loro finanziamento ne aumenta l’accettabilità e riduce le reazioni di tipo Nimby (not in by backyard). Non solo: grazie al crowdfunding, una nuova generazione di investitori si sta affacciando al mondo delle rinnovabili.

Grazie al crowdfunding, i giovani scoprono la finanza sostenbile

“Sul lungo termine, i giovani avranno un ruolo nello sviluppo delle piattaforme di crowdfunding. I Millennials non si fidano delle banche, vogliono avere il controllo dei loro risparmi e sono abituati a servirsi dei prodotti ‘think-tech’, come l’online banking o il crowdfunding. Certo, ci sono differenze attraverso l’Europa, in funzione della tecnologia e delle piattaforme disponibili e della cultura, intesa come propensione alla spesa online”.

Crescono le piattaforme in Europa

Più regole per evitare una bolla