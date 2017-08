Cos’è il crowdinvesting, la finanza partecipativa online decolla in Italia

Nel grande mondo del crowdfunding (termine che indica, in generale, le raccolte fondi partecipative online) c'è una modalità che è imprenditoriale in senso stretto. Si chiama crowdinvesting e in Italia ha creato un mercato che vale 189,2 milioni di euro, con 138,6 milioni di euro raccolti soltanto nel periodo compreso tra il 1 luglio 2016 e il 30 giugno 2017. Bei risultati, per qualcosa che fino al 2012 nel nostro paese quasi non esisteva.

Cosa dice il report italiano sul crowdinvesting

Equity crowdfunding

Lending crowdfunding

Invoice trading