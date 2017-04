Csr, per i giovani vale quanto un buono stipendio

Per i ragazzi che studiano economia e management, la Csr è importante. Addirittura più importante di un aumento di stipendio. Un dato che fa ben sperare, visto che stiamo parlando delle stesse persone che, nell’arco di qualche anno, guideranno le grandi aziende.

Le aspirazioni degli studenti

Buone notizie sulla Csr

Come è stato realizzato lo studio

Il report “Lo stato della Csr e della Rme nelle Business School e l’attitudine dei loro studenti” è stato redatto da Debbie Haski-Leventhal e Julian Concato, docenti presso la Macquarie Graduate School of Management australiana. Lo studio ha coinvolto, tra il mese di ottobre 2015 e il mese di novembre 2016, 1.699 studenti di numerosi istituti in tutto il mondo, firmatari dei Principles for Responsible Management Education (Prme) delle Nazioni Unite. Si tratta della terza edizione dell’analisi, ma quest’anno aumenta del 31 per cento il numero di intervistati. Per la prima volta sono stati interpellati anche studenti universitari e non solo quelli che stanno partecipando a un master o a un dottorato.