Cuccioli di foca. Cosa fare?

Le foche cacciate. I piani governativi consentono ai cacciatori di uccidere foche di Groenlandia (Phoca groenlandica, harp seal, i cui cuccioli sono proprio quelli bianchi ritratti nelle foto) e foche dal Cappuccio (Cystophora cristata, Hooded Seal). Sono le foche più perseguitate nell'emisfero settentrionale. Al momento della nascita sono ricoperte da un pelame giallino, che ben presto diventa candido. A poco a poco i candidi peli infantili vengono poi rimpiazzati, a cominciare dal capino, con altri grigio chiari. Gli esemplari adulti hanno la testa nera, il collo, il petto, la pancia e le pinne anteriori e posteriori bianche; e sul dorso si disegna una specie di sella piu' scura, subito dietro la nuca fino ai fianchi. Questa colorazione rappresenta per le foche un'ottima forma di mimetizzazione, vista la loro abitudine di starsene sdraiate sui lastroni di ghiaccio e sulle rocce gelate! Altre foche che vivono nelle acque che lambiscono l'Europa sono la foca monaca (Monachus monachus), che si trova ancora in qualche esemplare nel mar mediterraneo ma è ormai quasi completamente scomparsa; la foca comune (Phoca vitulina), la foca anellata (Phoca ispida), l'Halichoerus griphus. Si crede estinta la foca barbuta (Erignatus barbatus). Cosa fare? Per gli accordi firmati in sede WTO nel '99, l'Italia non ha più la potestà di impedire l'importazione di merci, né in base a motivi etici né economici. Non potremmo vietare nemmeno l'importazione di merci fatte con la pelle di bambini, figuriamoci di cuccioli di foca, o di pelli groenlandiche. E' possibile protestare all'indirizzo delle rappresentanze diplomatiche canadesi e norvegesi in Italia. E' possibile riconoscere i prodotti - specialmente prodotti ittici - provenienti dalla Norvegia e dal Canada, i cui governi autorizzano ogni anno la strage.