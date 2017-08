Cucciolo di elefante ritrova la madre dopo anni di prigionia

Strappare un cucciolo alla propria mamma è uno degli atti più crudeli che si possano compiere, a qualsiasi specie appartenga. Questo gesto diventa ancora più crudele se il cucciolo ha bisogno di cure parentali e protezione per un tempo particolarmente lungo. È il caso dell’elefante, l’infanzia di questi animali può durare oltre un decennio, lasso di tempo necessario alle madri per trasmettere ai cuccioli un complesso bagaglio di conoscenze. Nonostante condividiamo questa condizione con gli elefanti, anche gli esseri umani hanno bisogno di stare a lungo con i genitori prima di essere autosufficienti, troppe volte l’uomo non prova empatia verso questi giganti gentili e ha la cattiva abitudine di rompere le famiglie di elefanti, a volte uccisi per le loro zanne altre volte catturati da cuccioli per essere venduti a fini di intrattenimento. È il caso di MeBai, femmina di elefante asiatico (Elephas maximus) sottratta alla madre Mae Yui quando aveva appena tre anni per esibirsi in un campo turistico in Thailandia. MeBai, nonostante la sua piccola taglia, serviva per un programma di formazione dei mahout, ovvero coloro che cavalcano gli elefanti portando a spasso i turisti nella foresta (che a quanto pare considerano un vero spasso fare un’escursione seduti sul dorso di un animale addestrato con metodi coercitivi). Il lavoro era massacrante per MeBai, o forse a lacerarla era la nostalgia del branco e della vita selvaggia, fatto sta che ha cominciato a perdere peso in maniera preoccupante fino a che non è stata sospesa dalla sua attività e assegnata al programma di recupero degli elefanti "Pamper A Pachyderm" dell’Elephant Nature Park, nella provincia di Chiang Mai, nella Thailandia settentrionale.