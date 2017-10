380 milioni di prodotti a Impatto Zero

Nella ricorrenza dell'entrata in vigore del Protocollo di Kyoto, LifeGate traccia un bilancio del progetto Impatto Zero® che compie dieci anni: è la prima iniziativa italiana nata per ridurre le nostre emissioni di CO2 e combattere i cambiamenti climatici. Ad oggi il progetto Impatto Zero® ci vede impegnati in Italia, Madagascar, Costa Rica, Panama, Bolivia, Nuova Zelanda, Argentina, Cambogia e - a brevissimo - Brasile. Nato nel 2002 Impatto Zero® è stata la prima iniziativa in Italia per l'attuazione volontaria del protocollo di Kyoto. Da dieci anni attraverso il progetto di LifeGate, infatti, è possibile valutare e ridurre le emissioni di CO2 generate da qualsiasi prodotto o attività e infine compensare le emissioni inevitabili attraverso il sistema dei carbon credit, ossia contribuendo a progetti di efficienza energetica o alla creazione e tutela di foreste in crescita. Un progetto importante, ispirato ai principi del Protocollo di Kyoto Il progetto ha avuto il merito di anticipare e concretizzare gli obiettivi del primo accordo salvaclima mondiale (entrato in vigore nel 2005), offrendo ad aziende e persone la possibilità di impegnarsi concretamente nella salvaguardia del pianeta e nella riduzione del proprio impatto ambientale. Nel corso degli anni Impatto Zero® ha saputo ispirare un nuovo modo di fare business rispettando l'ambiente e sensibilizzando aziende e consumatori. Un modello vincente adottato da oltre 1.000 aziende, da piccole realtà locali a grandi multinazionali, che hanno scelto di aderire al progetto di LifeGate per ridurre e compensare le emissioni delle proprie attività, di eventi, prodotti e servizi. Al punto che esistono sul mercato oltre 380 milioni di prodotti con il marchio Impatto Zero®. Impatto Zero® entra nel dizionario "Il risultato più importante - spiega l'ingegner Simone Molteni, Direttore scientifico di LifeGate - è la diffusione di consapevolezza sui cambiamenti climatici. Oltre ad aver sensibilizzato le aziende, la presenza del marchio sui prodotti ha invitato per 380 milioni di volte i consumatori a ricordare che dietro ad ogni nostra azione esiste un impatto ambientale e che ognuno di noi può contribuire". Risultati concreti non solo da un punto di vista ambientale ed economico, dunque, ma anche culturale. Grazie all'adesione di prodotti ed eventi di grandissima visibilità (dai tour di Vasco Rossi e Ligabue fino ai libri di Harry Potter) il progetto di LifeGate è riuscito ad entrare nell'immaginario comune. Basti pensare che dieci anni fa, quando è stato registrato il marchio da LifeGate, il termine "impatto zero" era inutilizzato: oggi da una ricerca su Google escono circa 1.100.000 risultati. "Spesso il termine viene usato nel lessico comune in maniera palesemente errata - continua Molteni - visto che nessuna attività può avere un impatto 'pari a zero'. Ma come è poi successo anche per i cibi di provenienza locale, detti 'a km zero', la semplificazione del concetto ha permesso di ricordarlo più semplicemente, stimolando e avvicinando anche il grande pubblico a questi temi".