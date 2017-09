Il Dalai Lama ha ricevuto la laurea honoris causa in Psicologia clinica e della salute dall’Università di Pisa

Tenzin Gyatso, il 14esimo Dalai Lama, ha ricevuto il 21 settembre la laurea magistrale honoris causa in Psicologia clinica e della salute dall'Università di Pisa. La cerimonia ha avuto luogo al Palazzo dei Congressi durante la visita che il premio Nobel per la Pace ha fatto nella città toscana per partecipare al simposio internazionale Mindscience of reality, la scienza che studia l’interazione tra la mente e la realtà. Oltre al rettore Paolo Mancarella, tra i presenti vi era anche l’attore americano Richard Gere, che è un affezionato discepolo del Dalai Lama.

Perché il Dalai Lama ha ricevuto la laurea