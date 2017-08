Dall?Europa nuovi fondi per l?idrogeno

L?obiettivo è accelerare di qualche anno l?ingresso sul mercato di batterie all?idrogeno per automobili e computer portatili e affini. L?ha reso noto l?esecutivo europeo il primo luglio a Bruxelles.

?Il nuovo passo intrapreso dalla Fuel Cells and Hydrogen Joint Technology Initiative sottolinea l?impegno costante della Commissione Ue e dell?industria europea per sviluppare tecnologie innovative per mettere l?Europa alla guida delle tecnologie verdi?, ha dichiarato Janez Potočnik, commissario europeo alla Ricerca.

Si tratta del secondo bando di ricerca pubblicato da questo partenariato europeo tra pubblico e privato, il cui budget totale ammonta a 1 miliardo di euro da investire entro il 2014. L?obiettivo dell?iniziativa è anticipare di 2-5 anni la diffusione delle nuove tecnologie all?idrogeno, che è prevista tra il 2010 e il 2020.

I gruppi di ricercatori interessati hanno tempo fino al 15 ottobre 2009 per partecipare a questa seconda gara d?appalto annunciata dalla Commissione Ue. Le proposte vincenti saranno selezionate entro il prossimo marzo.

Per ulteriori informazioni sulle modalità di partecipazione alla gara, potete cliccare qui.

Gianluca Cazzaniga