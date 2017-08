Dall’oceano la prova del riscaldamento globale

Nuovi modelli computerizzati hanno scandagliato le temperature degli oceani, non dell'atmosfera, e mostrano un segnale, il più chiaro: il mondo si sta scaldando. S'avvicinano uragani...

Tim Barnett, della Scripps Institution of Oceanography, ha presentato una relazione alla conferenza dell'American Association for the Advancement of Science secondo cui le più forti prove del riscaldamento globale non sono nell'aria. Ma nell'acqua.

"I modelli climatici basati sulle temperature atmosferiche sono insufficienti. Il posto dove cercare era l'oceano".

Il team di Barnett ha incrociato milioni di letture delle temperature fatte dall'U.S. National Oceanic and Atmospheric Administration. I dati dell'incremento sono inconfutabili, daranno luogo a caos meteorologico, eventi climatici estremi e problemi a milioni di persone. Barnett chiede con urgenza, a chi crede che il riscaldamento globale sia un fenomeno normale - non dovuto alle attività industriali dell'uomo -, di riconsiderare la questione.

Alla luce di questi dati sugli oceani, nessuno può più dire: "E' solo un po' d'aria calda"...