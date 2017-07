Dancer bus, l’autobus trasparente alimentato dal vento

In origine era un vecchio filobus Škoda TR14, ora è diventato Dancer bus, un autobus elettrico dal design innovativo, tecnologico ed ecologico. Questo veicolo è nato in Lituania, realizzato dalla Vejo projektai, con l’obiettivo di creare una nuova generazione di mezzi per il trasporto pubblico e rendere più efficiente e sostenibile la mobilità urbana.